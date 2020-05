Mauritanie : des cas de fiÃ¨vre de la dingue dans le nord du pays

Sahara Médias - Les autorités sanitaires de la ville d’Atar, dans le nord de la Mauritanie ont enregistré des cas de la fièvre de la dingue, selon des informations obtenues par Sahara Medias auprès de sources médicales.



Ces mêmes sources précisent que les examens effectués jeudi sur des malades à l’hôpital d’Atar ont confirmé que ceux-ci étaient atteints par la fièvre de la dingue.



Les médecins avaient diagnostiqués la maladie lors des premiers examens, mais ils ont recouru aux examens médicaux qui ont confirmé la maladie. Selon les premières estimations les personnes atteintes seraient des dizaines, soumises à trois examens, ceux de la fièvre de la dingue, de la malaria et du covid-19.



Les tests au covid-19 effectués sur ces personnes sont tous négatifs, mais on recense des cas de la malaria et de la fièvre de la dingue.



La fièvre de la dingue qui est une fièvre virale et qui ne se transmet à l’homme que par la voie d’un moustique vecteur, ressemble à une grippe, mais qui pourrait être mortelle dans certains cas sévères, selon l’organisation mondiale de la santé.



L’OMS estime que la moitié de la population mondiale est menacée par cette fièvre qui n’a toujours pas de traitement précis, mais qui, découverte rapidement et prise en charge, réduit le taux de mortalité à moins de 1%.



Cette maladie s’est propagée en Mauritanie ces dernières années notamment à Nouakchott, et les médecins recommandent, pour s’en prémunir de lutter contre les moustiques et veiller sur l’hygiène au niveau des habitations.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité