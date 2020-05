Le ministre de lâ€™Ã‰conomie prÃ©sente le Plan national multisectoriel de riposte au Covid-19

AMI - Le ministre de l’Économie et de l’Industrie, M. Abdel Aziz Ould Dahi a présenté vendredi, par visioconférence, les principaux piliers du Plan national multisectoriel de riposte au Covid-19, en présence de tous les donateurs et partenaires techniques et financiers de la Mauritanie.



La santé, la planification, la coordination et le suivi du plan de veille économique, les mesures d’atténuation de l’impact socio-économique du Covid-19, la résilience, la relance économique et l’accès aux services de base ainsi que les aspects sécuritaires et de prévention sont les cinq piliers du Plan national.



Le coût du Plan national multisectoriel, qui sera complété par une stratégie de relance à moyen terme, est évalué à 24 291 439 950 MRU, soit 643 993 636 USD dont une part importante est financée sur ressources propres de l’Etat.



Dans son discours, le ministre a déclaré que le monde est secoué par le coronavirus qui a contraint tous les pays à revoir leurs priorités, afin de faire face aux effets immédiats de la pandémie et d’atténuer ses retombées néfastes sur les conditions de vie des citoyens mais aussi, sur l’économie dans son ensemble.



Il a précisé que la Mauritanie escomptait avant la crise, une croissance économique de 6,3 % au titre de l’année 2020. "Selon les projections actuelles, cette croissance devrait s’établir à la fin de l’année à -2%, soit 8 points par rapport au scénario d’avant la crise", a-t-il dit.



M. Abdel Aziz Ould Dahi a souligné que le déficit budgétaire se creusera cette année et enregistrera un taux autour de 5% du PIB, au moment où le pays, selon le scénario d’avant la crise, s’attendait à un excèdent.



Le ministre a noté que malgré tout ce qui a été mis en œuvre pour faire face à la pandémie, aucun pays n’est capable de faire seul, face à ses conséquences socioéconomiques, d’où la nécessité de mettre en commun tous les efforts pour trouver des solutions innovantes, pouvant inclure la mobilisation de nouveaux financements et la réallocation de financements existants en fonction de nouveaux besoins , la remise gracieuse ou le rééchelonnement de la dette.



Il a enfin remercié au nom du gouvernement les partenaires au développement pour leur contribution généreuses au financement du plan national de riposte au Covid-19.













