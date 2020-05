Mauritanie : selon un dÃ©putÃ©, le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale a amassÃ© des richesses de maniÃ¨re illÃ©gale

Atlasinfo - Un tweet posté par le président de l'Assemblée nationale Cheikh Ould Baya, dans lequel il appelle tout le monde, notamment les parlementaires à l’effort et à l’apport en ce mois béni du Ramadan, loin de toute vanité et propagande, n’a pas fait que des admirateurs.



Ould Baya a appelé dans son posting à ce que les actes de bienfaisance soient francs et faits pour Allah. Se sentant fléché par le posting du président de la chambre basse, le député Mohamed Mohamed Bouya Ould Cheikh Mohamed Vadel, a aussitôt riposté via les réseaux sociaux.



Il semble que vous n'entourez pas l’aumône des mêmes mesures qu’en cas de vol, a-t-il tweeté, accusant Ould Baya d’avoir amassé des richesses de manière illégale, que la charité ne saurait purifier.



Dieu est bon et n'accepte que ce qui est bon, a-t-il poursuivi.



Et de conclure : "gardez secrètes vos mauvaises parties cachées, vous n’êtes pas habilité pour prêcher".



Par Atlasinfo,



Traduit de l’Arabe par Cridem



