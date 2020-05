Mauritanie:le ministÃ¨re de la santÃ© dÃ©ment lâ€™apparition dâ€™un nouveau cas de covid-19 (document)

Tawary - Le ministère mauritanien de la santé a démenti, dans un posting rendu public, ce vendredi 8 mai, l’apparition d’un nouveau cas de coronavirus dans le pays.



Par la suite, le département de la santé a déclaré que les causes du décès de l’homme retrouvé mort dans un domicile à Toujounine ne sont en aucun cas liées au covid-19.



Et pour plus de précisions, les résultats des analyses sur le covid-19, ont démontré qu’il est négatif. L'homme souffrait du paludisme et il avait d'autres antécédents, selon une source.