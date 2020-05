DÃ©claration de l'UFP sur la lutte contre le COVID19

Parti UFP - Peuple mauritanien de toutes nos nationalités et de toutes nos couches sociales,



Voilà bientôt deux mois que notre pays, à l’instar d’autres pays dans le monde, endure les conséquences très lourdes d’une crise sanitaire inédite par ses effets dévastateurs à l’échelle universelle telle une « tempête tectonique ».



Grâce à la riposte vigoureuse du gouvernement, à l’engagement citoyen de tous les acteurs nationaux, politiques et associatifs, à l’appui de partenaires extérieurs et surtout aux sacrifices énormes consentis par les populations, particulièrement les plus vulnérables qui vivaient péniblement un confinement, source de problèmes financiers, économiques et de privations de toutes sortes, cette crise sanitaire demeure, heureusement, sous contrôle.



En revanche, l’aide aux populations victimes du confinement n’a pas donné les résultats escomptés du fait d’un ensemble de lacunes qui l’ont caractérisée(engagement tardif, quantités dérisoires, bénéficiaires limités, manque de transparence), provoquant ainsi un large mécontentement parmi les citoyens.



L’allègement des mesures préventives tant réclamées, désormais permis par un état sanitaire favorable, est accueilli avec soulagement par les populations. Mais en tout état de cause, aucun relâchement, ignorant les menaces qui pèsent encore sur le pays, n’est acceptable face car la pandémie continue à frapper horriblement dans le monde entier et surtout à nos frontières.



Garder le cap de la lutte farouche contre cet ennemi pernicieux, dans le cadre d’une union nationale sans exclusive, doit rester lemeilleur garant d’une victoire dont les enjeux multiples engagent la sécurité de nos populations et la stabilité de notre pays. Les concertations entamées entre les partis politiques(majorité et opposition) et le gouvernement constituent un pas encourageant dans ce sens mais dont les conclusions tardent à se matérialiser sur le terrain.



L’UFP, en ces moments critiques que vit notre pays, lance un vibrant appel au gouvernement et à toutes les forces vives pour :



1. Consolider le front intérieur uni face à la crise du covid-19, principal ennemi de notre peuple. Une telle orientation politique, dictée par le nouveau contexte imposé par cette crise inédite, exige une gouvernance adaptée, bien fondée sur les principes d’inclusion et de transparence ;



2. Mettre en œuvre un programme de secours alimentaire d’urgence en faveur des populations sans revenu ou victimes de la crise sanitaire ;



3. Améliorer les conditions de travail du personnel de santé (indemnités, équipements sanitaires) et organiser des brigades sanitaires mobiles dans les zones frontalières ;



4. Combattre implacablement les discriminations (raciales, ethniques ou tribales) et les détournements des aides destinées aux populations sinistrées ;



5. Maintenir un contrôle strict à nos frontières tout en mettant fin au calvaire des citoyens qui y sont bloqués ;



6. Renforcer la coopération régionale et internationale contre la pandémie ;



7. Préparer un plan de sortie de la crise sanitaire et de relance des activités économiques.



Nouakchott 8- 5 -2020



La Présidence













