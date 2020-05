Les travailleurs de la societÃ© MTC se plaignent de leur licenciement massif

Adrar Info - Les travailleurs de la societé des travaux publics MTC ont déclaré qu’ils avaient été licenciés collectivement du travail, décrivant la décision de licenciement comme illégale.



Un porte-parole des travailleurs, a demandé que la direction de l’entreprise, détenue par le groupe Ehel Ghadda, revienne sur sa decision. Il a également indiqué que le gouvernement avait précédemment notifié à certaines entreprises le rejet de tout licenciement ou amputation des salaires des travailleurs.



Pour sa part, l’entreprise a déclaré qu’elle n’avait licencié aucun groupe de travailleurs, expliquant que les travailleurs mentionnés ne sont pas des travailleurs de l’entreprise, mais sont liés à des projets de travaux que cette entreprise s’engage à réaliser.



L’entreprise a confirmé que les projets de travail sur lesquels ces travailleurs travaillaient sont suspendus, en raison des conditions causées par le coronavirus, soulignant que les travailleurs reprendront leur travail si le travail reprend.



