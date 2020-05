VidÃ©o. Mauritanie : Mohamed Abdallahi, SG de la CGTM, expose les raisons de la grÃ¨ve Ã  Tasiast

Le360 Afrique - Mohamed ould Abdallahi, dit Nahah, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), justifie la grève en cours des employés de Tasiast, filiale de la compagnie canadienne Kinross, qui exploite une mine d’or du même nom dans le nord du pays.



Le patron de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), Mohamed Ould Abdallahi, parle "d’un mouvement largement suivi qui paralyse l’essentiel des activités de l’entreprise". Les travailleurs en grève exigent une compensation du fait de leur confinement sur site.



En effet, dans le cadre de la réorganisation du travail en période de pandémie du coronavirus (Covid-19), les employés qui ne peuvent être relayés travaillent 7 jours sur 7 sans compensation, à raison de 12 heures par jour.



L’entreprise Tasiast Mauritanie Limited (TMLSA), filiale de la compagnie canadienne Kinross, a proposé un montant, jugé dérisoire, de 8.000 MRU (soit 200 euros).



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya













