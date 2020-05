Mauritanie : imam contre dÃ©putÃ© sur le projet de loi rÃ©primant les violences faites aux femmes et aux jeunes filles

Zahraa - La controverse sur le nouveau projet de loi relatif à la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des jeunes filles s’est accentuée, opposant la parlementaire du parti Tawassoul Sedany Mint Khaitour à certains imams appartenant à la même formation politique et à des jeunes hostiles à sa récente position sur le sujet.



Khaled Ould Isselmou, l'un des imams les plus en vue de la tendance islamiste, a attaqué Mint Khaitour, l’indexant de s’être transformée en activiste du racisme et des lois anti-islamiques.



Ce à quoi la députée a répliqué en disant que certaines barbes conviennent au fourrage pour nourrir le bétail en période de pénurie de pâturages dans le pays à l'heure actuelle.



Mint Khaitour avait accusé certains obscurantistes de la tendance islamiste d’être responsables de la vague hostile au projet de loi précité et d’œuvrer pour bloquer toute tentative visant à protéger la femme mauritanienne contre l’injustice et la persécution.



Edité par Zahraa



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'article Original













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité