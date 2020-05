Mauritanie: Le DRB Tadjenanet rÃ©gularise Mohamed Abdellahi Soudani Dicko

Africa Foot United - Victime du non payement de plusieurs mois d'arriérés de salaire, l'international mauritanien Mohamed Abdellahi Soudani Dicko a obtenu gain de cause en rentrant en possession de ce qui lui est dû.



Lésé par son ex club algérien DRB Tadjenanet, il avait saisi la fédération internationale de football ( FIFA) pour défendre sa cause. Le club de ligue 2 algérienne a mis en exécution la décision de la FIFA en faveur de Mohamed Abdellahi Soudani Dicko en lui versant la totalité de ce qui lui revient, soit un montant total de 100.010.400 de centimes algérien.



La commission du statut de la FIFA a annoncé jeudi dernier la levée de la suspension de l'interdiction de recrutement pour trois périodes consécutives qu'elle a infligé au DRB Tadjenanet pour le non paiement des arriérés du Mourabitoune.

"Nous souhaitons informer le club du DRB Tadjananet, ainsi que la Fédération algérienne de Footbal (FAF), que suite à une omission administrative, nous n'avons pas eu connaissance de l'appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la présente affaire.



La décision du 5 décembre 2019 par la chambre de résolution des litiges ne peut être définitive et contraignante pour les parties en vertu de l'appel au TAS. Nous informons donc les parties que l'interdiction de recrutement tant qu'au niveau national et qu'international pour une durée maximale de trois période a été à présent levée".



Pour rappel, le DRB Tadjananet a reçu le 12 février 2020 dernier une correspondance de la FIFA qui a réclamé un document prouvant qu'il a respecté ses engagements de paiement envers Mohamed Abdellahi Soudani Dicko conformément à la décision du 5 décembre 2019. Néanmoins, la direction du club a introduit un appel au TAS qui vient d'être pris en compte par la FIFA.



Faut-il le rappeler, le joueur a fait partie des sept remplaçants de la sélection mauritanienne lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. Il évolue actuellement sous les couleur du FC Nouadhibou un club de Ligue 1 mauritanienne.













