Guérou : Arrestation de 15 manifestants qui reclamaient le retablissement de l’électricité (noms)

Adrar Info - Les forces du ministère de l’Intérieur ont arrêté 15 manifestants dans la ville de Guérou, après leur sortie dans une manifestation populaire demandant le rétablissement de l’électricité dans les quartiers centraux de la ville.



Parmi les détenus, se trouvent cinq mineurs.



Voici les noms des détenus, selon certaines sources locales:



1- عبد الله محمد العاقب 13 سنة



2 – أحمد فال ولد سيدي محمد 11 سنة



3 – دهال ولد عبد الله مولود 2007



4 _ محمد لمين ولد السيد ولد الحسين 2006



5 _ محمد الامين ولد ابلمعالي



6 – يب عبد الرحمن عبدي



7 – محمد لقظف بوكة



8 – محمد عبد الدايم بباه



9 – أسامة خضر



10 – صدف بباه



11 – دهال عبد الله



12 – محمد الأمين الحسين



13 – أحمد فال حم



14 – عبد الله ايدناه



15 – الخضير ولد عماور



