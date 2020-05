Tagant: PÃ©nurie dâ€™eau Ã  Tidjikja

AMI - Les habitants de Tidjikja, capitale du Tagant, souffrent d’une pénurie d’eau en cette période de forte canicule.



Pour remédier à cette situation, le comité régional de l’eau a tenu, samedi, une réunion consacrée à l’étude de toutes les options possibles permettant d’alimenter des quartiers de la ville en eau, ce liquide précieux.



Introduisant la réunion, le conseiller du wali du Tagant, M. El Hacen Ould Hbibi, a passé en revue l’état défectueux du réseau de la ville et précisé que son administration l’a déjà diagnostiqué et l’a exposé aux services compétents au niveau central.



« Nous sommes en contact permanent avec ces autorités centrales pour trouver des solutions globales aux problèmes de l’eau au Tagant, et à Tidjikja, en particulier. D’ici là, il faut aider le comité technique à alléger la souffrance des habitants en fonction des moyens disponibles », a conclu le conseiller du wali.



Pour sa part, le maire de Tidjikja, M. Mohamed Ould Biha, a passé en revue les conséquences dramatiques de la situation, situation, qui selon lui, demande des solutions pérennes et durables, notant que sa commune souffre de cette pénurie depuis deux ans.



« Il est temps d’alerter les hautes autorités du pays sur une situation qui perdure et de conséquences dramatiques. Entretemps, les autorités techniques doivent rationaliser le produit et de donner la priorité aux habitants autochtones de la commune de Tidjikja », a-t-il insisté.



Lui succédant, le délégué du ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, M. Mohamed Ould El Kory, a précisé que le problème est lié à la rareté des ressources hydriques au Tagant comme dans d’autres wilayas et à la vétusté du réseau d’adduction de Tidjikja.



"La solution du problème résulte dans le forage de deux ou trois puits supplémentaires pour augmenter la quantité de l’eau versée dans le réservoir du réseau", a-t-il, conclu.



Pour sa part, le chef du centre de la SNDE de Tidjikja, M. Cheikhna Ould Kheïri, s’est engagé à gérer rationnellement les ressources disponibles et d’en faire usage en fonction des priorités.













