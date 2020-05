Crise de soif dans de vastes rÃ©gions de la Mauritanie en ce dÃ©but dÃ©but dâ€™Ã©tÃ© |Photosreportage

Adrar Info - De vastes régions de la Mauritanie connaissent une crise de la soif, qui s’est intensifiée avec le début de l’été et les températures élevées, tandis que les habitants vivent dans l’espoir que le gouvernement compte résoudre la crise.



De nombreuses villes mauritaniennes ont connu des manifestations, au cours des dernières semaines, pour exiger la résolution de la crise de la soif, tandis que les autorités affirment avoir pris un certain nombre de mesures pour réduire la crise.



Dans le Hodh Echarghi , la ville d’Adel Begrou connaît une grave crise de soif, qconduisant un certain nombre de jeunes de la ville, d’ accuser les personnes influentes, d’entraver son projet d’alimention en eau de la ville, en le reliant au projet « lac Dhar ».

Cette crise de soif se renouvelle à chaque saison estivale, depuis des années.



Mohamed Ould Mahfoudh, porte-parole du bloc de jeunes « Ensemble pour Adel Begrou », accuse ce qu’il a qualifié de « mains invisibles », d’avoir empêché l’approvisionnement en eau potable des habitants d’Adel Bagrou dans la wilaya du Hodh Echarghi.



Ould Mahfouzdh a ajouté, dans un entretien avec Al-Akhbar, que la ville connaît une crise de soif suffocante, depuis plusieurs mois, notant que les promesses reçues par la population se transforment rapidement en mirage.



De nombreux villages et localités de la wilaya connaissent également une crise de soif aiguë, en particulier dans le centre administratif de Awinat Zbil, ainsi que dans des dizaines de villages et de centres de concentration des populations.



Dans le Hodh El Gharbi, de vastes régions de la région connaissent une crise de soif aiguë, comme constaté ces deux derniers jours, où la ville d’Aioun a vécu à des manifestations pour protester contre les fréquentes coupures d’électricité et d’eau.



A Tintane, un certain nombre d’habitants se sont également plaints de l’aggravation constante de la crise de la soif, appelant les autorités à intervenir pour trouver une solution à la crise, comme c’est le cas de la plupart des villages de l’État où les habitants se sont plaints d’une pénurie d’eau potable.



Le maire d’Aioun Djé Ould Djé a déclaré que la crise de la soif dans la commune est saisonnière et se renouvelle chaque année à cette période, ajoutant que la crise de cette année a été exacerbée par l’interruption de l’électricité, qui a fortement affecté les réseaux d’eau liés à l’électricité.



Il a indiqué , au cours d’une communication par téléphone, que certains quartiers de la ville d’Aioun passent des mois sans eau et doivent aller chercher de l’eau dans d’autres zones éloignées.



Il a ajouté: « Nous avons communiqué aux autorités concernées les effets de la crise croissante de la soif et nous nous efforçons de trouver des solutions. Les autorités ont envoyé un générateur électrique qui, une fois son installation terminée, contribuera à une solution partielle à la crise de l’eau, en particulier dans les quartiers alimentés par les réseaux liés à l’électricité. » Il a souligné que la municipalité fait d’autres efforts pour atténuer la crise, notamment par la distribution d’eau par voie de camions citernes.



Dans le wilayat de l’Assaba, les grandes villes souffrent d’une grave pénurie d’eau potable, en particulier Kiffa , Guerou et Kamour. En outre, de nombreux villages et rassemblements résidentiels dans la wilaya connaissent une crise de la soif, qui a provoqué des troubles sociaux, comme cela s’est produit dans la municipalité de El Ghaira, qui a connu des troubles,qui obligé l’ancien gouverneur à se rendre dans la municipalité pour contenir la tension qui s’est déclenchée , en raison du manque d’eau dans la municipalité.



Dans la Wilaya du Brakna , la ville de Mal a vécu, il y a deux jours à des manifestations contre la « détérioration » des services d’eau et d’électricité. Les environs municipaux du centre-ville de la ville ont vu des accrochages entre les gardes et les manifestants qui ont allumé des pneus.



Les habitants du district de Maghtaa Lehjar se sont également plaints d’une crise de soif sans précédent, de sorte que l’eau minérale ne se trouvaient plus en vente dans les boutiques, selon les résidents locaux, qui disent qu’un baril d’eau de 200 litres se vend à plus de 3000 ouguiyas.



Dans la Wilaya du Tagant , des habitants de la ville de Tidjikja ont déclaré dans une lettre adressée au président mauritanien, que la ville souffre d’une crise de soif chronique. Les résidents ont déclaré que la crise de la soif a forcé les habitants de la ville à boire de l’eau très salée, et cette situation a conduit à la hausse du prix de vente d’une tonne d’eau potable, qui atteint parfois 5000 ouguiyas, le cas échéant.



Les habitants estiment que les solutions adoptées par les pouvoirs publics pour creuser des puits en périphérie de la ville conduiraient à une solution partielle et temporaire à ce problème, mais l’échec à séparer le réseau d’eau des quartiers résidentiels de celui des palmeraies a conduit à diriger l’eau destinée à la population vers les palmeraies.



Dans la Wilaya du Gorgol , de nombreuses villes et villages se plaignent de pénuries d’eau. Le député de Kaédi Baba Ould Benyoug, a déclaré que la crise de la soif de l’État empire. Il a ajouté dans un entretien par téléphone avec Alakhbar qu’: « Un tiers de la population de la ville de Kaedi est sans eau, et la plupart des quartiers résidentiels du centre administratif de Leksseiba souffrent d’une grave crise de soif ,en plus de dizaines d’autres villages de la Wilaya.»



Dans l’État de Dakhlet Nouadhibou, la crise de la soif s’aggrave dans la capitale économique du pays. Le correspondant de Alakhbar a déclaré que de nombreux quartiers de la ville se plaignent de soif, dont les quartiers (Al-Fadhila, Chdeigat, Sagaat Babya , quartiers Madrid, Bagdad, d’Al-Jadida (agriculteurs), quartier de Dubaï, troisième robinet, quartier Tarhil, Socogim, quartier Ridwan). Selon le correspondant , les autorités ont entamé la construction d’un réseau de pipelines sur 2 km, afin d’assurer une couverture , pour la relance de « Dubaï », « MST » et « Bagdad ». Deux pompes ont été installées à la station de l’entreprise pompant 130 mètres cubes par heure pour sécuriser l’alimentation des quartiers.



Dans la Wilaya du Trarza, un certain nombre de quartiers de la ville de Rosso se plaignent de soif. Un correspondant de presse a déclaré que certains quartiers de la ville de Rosso se plaignent de fréquentes coupures d’eau, en particulier le quartier de Satara.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25197



Traduit par adrar.info



----

































Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité