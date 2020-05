Tawassoul : CommuniquÃ© de presse concernant la loi sur les violences faites aux Femmes

Adrar Info - Nous avons suivi, au Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul), la controverse sur la scène, déclenchée par ce qui est connu comme « la loi sur les violences faites aux Femmes et les filles ».



A cette occasion, nous vous proposons les notes suivantes:



1 – La loi susmentionnée n’a pas été formellement adoptée dans sa version finale. Aujourd’hui, plusieurs exemplaires de cette loi sont distribués. Il n’est donc pas possible pour le parti de se prononcer sur cette loi, avant qu’elle ne soit officiellement transmise par les voies habituelles.



2- Le parti avertit le gouvernement de ne pas introduire de loi qui viole la Charia islamique et touche les sentiments de la nation. Peut-être le fera-t-on, pour détourner l’attention de l’opinion, des conditions sociales difficiles de nos jours.



3- Le parti affirme que le débat en cours sur les réseaux sociaux ne représente pas le parti, car les positions officielles du parti ne sont émises que par les autorités officielles du parti.



Nouakchott, 5/8/2020



Salek Ould Sidi Mahmoud



Vice-président et porte-parole du parti



Source : http://zahraa.mr/node/23737



Traduit par adrar.info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité