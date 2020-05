Niger : 20 villageois tuÃ©s au cours d'une sÃ©rie d'attaques

Le Figaro - Vingt personnes ont été tuées samedi au cours d'attaques contre trois villages nigériens dans la région de Tillabéri (ouest du pays), a rapporté à l'AFP le gouverneur de cette région proche du Mali.



«Ces sont des bandits armés qui sont venus sur plusieurs motos vers 17h30 locales (16h30 GMT). Ils ont attaqué les habitants dans trois villages, ils ont tué 20 personnes», a déclaré Tidjani Ibrahim Katiella, le gouverneur de la région de Tillabéri.





Par Le Figaro avec AFP