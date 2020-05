DÃ©claration du PrÃ©sident de la Commission Nationale des Droits de lâ€™Homme

CNDH - Suite à la propagation de la pandémie du corona virus dans le monde, et les mesures et precautions décidées par les autorités mauritaniennes, la Commission Nationale des Droits de l’Homme porte à la connaissance de l’opinion publique nationale qu’elle à décidé de mettre à leur disposition un moyen de communication à distance, à compter d’aujourd’hui, Samedi 09/05/2020, pour recevoir les plaintes des citoyens concernant tous types de violation des droits de l’homme.



En effet le système des plaintes est le principal mécanisme de protection des droits de l’homme de la commission.



Et ce à travers les numéros suivants:



Whatsapp: 48439241



Téléphone fixe :45252636



Email : Dircab@cndh.mr



Par ailleurs la Commission mettra bientôt à la disposition du public un numéro vert.



09/05/2020



Pour la Commission Nationale des Droits de l’Homme:



Le Président: Me Ahmed Salem Bouhoubeyni













