Un commerÃ§ant agressÃ© par une bande de trois jeunes (SOURCES)

Tawary - Un commerçant a été victime d’une agression de la part d’une bande de trois jeunes armés de couteaux, selon des sources concordantes.



Le trio s'infiltre dans la boutique, au moment, où, le gérant était seul. Deux , l'entourent pendant le troisième s’empresse à ramasser une somme d’argent estimée à 3000MRU et un important lot de cartes de recharge et des cartouches de cigarettes, rapportent les sources précitées.



Il reçut un coup de poignard de la part de l'un des membres du gang avant qu’ils ne prennent la poudre d’escampette. Il fut évacué au centre hospitalier pour des soins, dit-on.



Le drame s'est produit, ce samedi 9 Mai, après l'heure de la rupture, dans un quartier de la cité plage.













