Coronavirus : la Mauritanie ne compte plus que 69 personnes confinÃ©es dans le pays

AMI - Le bulletin quotidien 10 mai 2020 contenant les résultats détaillés sur le Coronavirus :



Le cumul de cas confirmés de personnes atteintes se chiffre, à 8 ( 5 femmes et 3 hommes). Nombre de guérisons : 6



Nombres de décès : 1

Cas actif: 1

Nombre de personnes confinées : 69 sur l’ensemble du territoire national.



Cas détectés en ce jour : 0



Le dernier cas enregistré, le 29 avril 2020



Le Numéro vert 1155 a reçu dans la journée du 09 mai 2020, 4692 appels dont 4581 ont été traités.



- 11 prélèvements effectués sur des personnes en quarantaine en Assaba et un cas suspect à Zouerat dont les résultats sont négatifs.



- Démarrage de la deuxième session de formation sur la surveillance épidémiologique avec l'appui de l'OMS au profit de 90 consultants qui seront déployés dans toutes les régions afin d'appuyer le personnel de la santé.













