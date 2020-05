COVID-19. Clap de fin du tournage du clip

Studios HOLPAC - Le vendredi 1 mai 2020 était le premier jour du tournage du vidéo clip "Appose ta main !" dans le cadre de l’initiative « Je m’Engage » pour les changements de comportement de citoyens Mauritaniens pour les devoirs et obligations envers la nation.



L’objectif du Clip Vidéo est de faire la promotion des bonnes pratiques à faire face à la pandémie du Covid-19 et le respect total des gestes barrières. La réalisation du vidéo Clip à commencer dans le quartier de Ksar avec l’artiste Mohamed Seyid et suivi par un tournage dans le quartier d’El Mina (6e arrondissement) avec l’artiste rappeur Abda Mc (Force Trankil).



Le Samedi, 2 mai 2020 etait le deuxième jour de tournage dans le quartier d’Ilot K avec la Maestro Papis Koné (Walfajri) et l’artiste Bouyel Gaye dans le quartier d’El Mina.



Le Dimanche, 3 mai 2020, troisième jour de tournage avec l’artiste Diva Fama Mbaye et l’artiste Saidou Sow (Walfajri) au niveau de Dar-El-Beyda et dans le quartier d’Ilot K (Tavragh Zeina) avec le Maestro Cheikh O/Ebayal. Le lundi, 6 mai 2020 était le clap de fin pour la production du vidéo clip avec les artistes Coumba Salla, Amda (Membo Mema), Heftine, Penda et Byha dans le quartier de Carrefour Sonader (Arafat).



L’ensemble des artistes qui ont mis en place cette initiative dénommée « Collective Vision 2020 » espèrent apporter leurs contributions à la sensibilisation contre Covid-19 en Mauritanie et au-delà de nos frontières. Le Collective Vision 2020 remercie le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement par le biais de son Ministre, Dr Khaber Sidi Mohamed et l’ensemble du personnel.



La sortie nationale et Internationale du vidéo clip sera le lundi, 11 mai 2020 à 21H Incha’Allah et sera diffusé en Avant-première dans la chaine YouTube officiel Office Studio HOLPAC et les chaines de télévisions partenaires.



