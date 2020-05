Lâ€™association de commÃ©moration des victoires de la RÃ©sistance : la Mauritanie ne reviendra pas en arriÃ¨re

Adrar Info - L’association nationale de commémoration des victoires de la Résistance (ANCORN) a souligné que la Mauritanie ne reviendrait pas en arrière, critiquant vivement les déclarations du diplomate et l’envoyé de l’ONU Ahmedou Ould Abdallah, dans lesquelles il appelle à la restauration du drapeau et l’hymne précédents et au changement de nom du nouvel aéroport.



Dans une déclaration publiée hier soir par la Ligue, coïncidant avec l’anniversaire de la Grande Bataille de Badr : "Cet anniversaire divin coïncide avec d’étranges déclarations du diplomate expérimenté Ahmedou Ould Abdullah appelant à rejeter la volonté du peuple qui a été exprimée lors du référendum sur les amendements constitutionnels du 5/8/2017".



La déclaration signée par le président de l’association, Saad Bouh Ould Mohamed Al-Mustafa, a déclaré:



« Il aurait été mieux pour le diplomate Ahmedou Ould Abdallah, qui défendait aux Nations Unies le droit des peuples à se décoloniser de soutenir toutes les actions qui perpétuent les sacrifices de ceux qui ont résisté à l’occupant étranger et reconnaitre également les sacrifices de nos braves soldats, au lieu de faire obstacle à la volonté de tout un peuple et d’appeler à un retour vers un passé qui ne nous fera pas avancer. »



La déclaration d'ACORN se félicite de l’ajout de deux lignes rouges au drapeau national, notant qu’elles « reflètent l’esprit de la résistance nationale et les sacrifices de ses héros, ainsi que les sacrifices de nos forces armées dans ses divers corps constitués », ajoutant que le changement de l’hymne national y a inclus « des phrases incitant au sacrifice et à la défense du pays ».



La déclaration apprécie également "l’honneur accordé aux martyrs de la bataille d’Oum Tounsy" et le fait que le nouvel aéroport porte le nom de cette bataille, au lieu du nom du président Mokhtar Ould Daddah que veut lui faire porter Ahmedou Ould abdellah.



L’Association a déclaré, dans son communiqué, que le président Mohamed Ould El-Ghazwany apprécie les "sacrifices des héros de la résistance et l’a exprimé, dans son discours à la nation à l’occasion du cinquante-neuvième anniversaire du jour de l’indépendance nationale et son attachement à l’identité nationale fondée sur le sacrifice et la défense du patrimoine historique national. Son Excellence avait précédemment annoncé que l’armée nationale était l’héritière légitime des héros de la résistance patriotique."



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25221



Traduit par adrar.info













