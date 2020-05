Coronavirus : cinq nouveaux cas Ã  Wuhan, berceau de la pandÃ©mie

LCI - La Chine a fait état lundi de cinq nouvelles contaminations au Covid-19 dans la province de Hubei, au lendemain de l'annonce de la première infection en plus d'un mois, laissant craindre une recrudescence de l'épidémie.



Il s'agit du second jour d'augmentation du nombre de contaminations sur une journée depuis le 1er mai. Au lendemain de l'annonce de la première infection en plus d'un mois à Wuhan, berceau de la pandémie de Covid-19, la Chine a fait état lundi de cinq nouveaux cas de coronavirus dans cette ville du centre du pays.



La Chine a signalé en tout lundi 17 nouveaux cas de coronavirus sur son territoire, dont 10 sont des infections d'origine locale.



Depuis le début du mois, elles s'étaient maintenues à moins de trois par jour. Parmi les nouveaux cas locaux, les cinq figurant au Hubei, la province dont Wuhan est le chef-lieu, concernent des personnes âgées vivant dans la même résidence qu'un malade signalé dimanche.



