Les limiers de l'IGE au MinistÃ¨re des pÃªches : Verra-t-on plus clair dans la rÃ©partition des quotas?

Mauriweb - L’inspection générale de l’Etat a dépêché une mission d’enquête auprès du ministère des péches et de l’économie maritime, révèle-t-on de bonne source.



Les limiers de l’IGE sont à pied d’œuvre dans le département depuis une semaine. Chargée de contrôler la gestion et la gouvernance des ressources publiques, la mission s’intéresse donc aussi aux allocations des quotas de pêche qui ont suscité beaucoup de vagues, sous l’ancien régime.



En effet, le déficit de transparence et d’équité dans la distribution des quotas de pêche sont à l’origine de maintes critiques contre le ministère des pêches dont d’anciens cadres n’ont pas hésité à parler d’un moyen détourné pour l’enrichissement d’un nombre réduit de personnes bien introduites.



Le manque de publicité sur les quantités et bénéficiaires de ces quotas, en dépit des dispositions légales, couvrent d'un large voile les possibilités d'un marché parallèle et enlèvent beaucoup de crédit aux prétentions de transparence et de justice dans l'accès aux ressources nationales.



Cette mission intervient aussi alors que le secteur des pêches est en ébullition avec l’enquête parlementaire sur la société Poly Hong Dong Fisheries et alors que les marins mauritaniens victimes de disparités salariales avec les marins étrangers, menacent d’aller en grève avec l’arrêt biologique, le 15 mai 2020.



L'Inspection Générale d'État (IGE) créée en 2005, rappelle-t-on, est une institution administrative supérieure de contrôle, chargée du contrôle de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des ressources publiques.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité