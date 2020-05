AssemblÃ©e : La confÃ©rence des prÃ©sidents transmet 3 textes aux commissions spÃ©cialisÃ©es pour examen

AMI - La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie lundi sous la présidence de M. Cheikh Ould Baya, président de cette chambre et en présence du ministre de la culture, de l’artisanat et des relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed Ould Ghaber.



Au cours de la réunion, les projets de lois présentés par le gouvernement à l’Assemblée nationale ont été passés en revue et décision a été prise de programmer les projets de lois suivants et de les transmettre aux commissions techniques spécialisées pour examen approfondi avant de les soumettre aux débats en séances plénières.



Il s’agit des textes suivants :



-Projet de loi autorisant la ratification de la convention cadre (vente à tempérament) signée le 18 décembre 2019 à Djeddah entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID) destinée à la contribution au financement du projet d’appui à la transformation agricole en Mauritanie (Rendre effective la chaine de valeurs au profit des petits agriculteurs);



- Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 18 décembre 2019 à Djeddah entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islamique de Développement (BID) destinée à la contribution au financement du projet d’appui à la transformation agricole en Mauritanie (Rendre effective la chaine de valeurs au profit des petits agriculteurs);



-Projet de loi de finance rectificative pour l’année 2020.









