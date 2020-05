Aziz refuse de payer 55 millions MRU Ã©quivalant aux frais de consommation dâ€™eau de sa maison Ã  Tiviritt

Taqadoumy - Des sources informées au sein de la Société Nationale des Eaux (SNDE) évoquent l’envoi d’une facture à l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz relative à la consommation d’eau de son domicile à Tiviritt.



Etant donné que la maison en question ne disposait pas de compteur d’eau, la SNDE a procédé à des estimations de la consommation l’établissant à prés de 55 millions ouguiyas anciennes, indiquent les sources précitées.



L’ex Chef de l’Etat a refusé de payer la facture "évaluée", rendant la SNDE responsable de la situation, dés lors où, se défendra, c’est elle qui a fait le branchement sans compteur et qu’il n’a pas demandé ni donné l’ordre de le faire, révèlent les mêmes sources.



D’autres estimations similaires de 10 millions ouguiyas ont été établies aussi à l’endroit de la fondation Rahma dirigée par le fils de l’ancien président, indique-t-on.



Des arrières de plusieurs millions ont été également déclarés contre STAM, une société marocaine étroitement liée à la famille de l’ex Chef de l’Etat mauritanien, apprend-on.



Edité par Taqadoumy



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité