Nouadhibou/Accident de route : 1 mort et des blessÃ©s

Tawary - Un mort et des blessés ont été enregistrés dans un accident de circulation au PK45 de Nouadhibou, au nord du pays. C’est un télescopage entre un minibus et un camion qui a eu lieu, ce lundi 11 mai 2020, aux alentours de 9 heures, selon une source.



Informées, les autorités locales ont dépêché une ambulance et une équipe médicale pour évacuer les blessés vers l'un des centres médicaux, dit-on.



Selon les observateurs, depuis l’interdiction de la circulation interurbaine par les autorités pour éviter la propagation du coronavirus, le pays a connu un recul considérable des accidents sur les principaux axes.