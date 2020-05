Nominations Ã  la DÃ©lÃ©gation GÃ©nÃ©rale TAAZOUR

Le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR », le Ministre Mohamed Mahmoud BOUASSRIYA a procédé à la nomination de plusieurs responsables au sein de cette importante structure relevant de la Présidence de la République.



Coordinateur du Programme DARI : Adelkader Ould Mohamed



Inspecteur Général : Mohamed Ould Horma, ancien Inspecteur Général de l’Etat



Directeur Général du Registre Social et du Système d’Information : Ahmed Salem Bedde



Directeur de la Qualité et du Contrôle de Gestion : Diop Saidou



Directeur de la Communication : Mohamed El Kory Ahmed El Boukhari



Conseiller Juridique : Maître Bilal Ould Dick



Directeur Administratif : Thiam Youssouf Bocar



Chef de Projet Développement des Activités Génératrices de Revenu (AGR) au Programme ALBARKA : Dr Mariem Vakallah Zoueidi