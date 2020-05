Mauritanie : importante pÃ©nurie des mÃ©dicaments pour les maladies chroniques

Saharamédias - Des sources médicales ont révélé à Sahara Medias que d’importantes pénuries de médicaments pour maladies chroniques sont perceptibles au niveau de bon nombre de pharmacies du pays, une information que le reporter de Sahara Medias a pu vérifier dans la majorité des pharmacies.



Des blogueurs ont annoncé sur les réseaux sociaux un manque pressant de plusieurs médicaments notamment ceux utilisés pour les maladies de l’hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires.



Une activiste sur les réseaux sociaux, Arbiya Sidi O. El Moctar a écrit que le ministre de la santé, Dr Nadhirou O. Hamed l’avait contacté il y a quelques jours et promis une solution au problème au cas où les choses redeviendraient normales eu égard à la situation dans le monde qui a influé sur l’approvisionnement du pays en médicaments.



Sahara Medias a pu obtenir de sources médicales la liste des principaux médicaments en rupture dans les pharmacies de Nouakchott.



Ci-dessous cette liste :



Coveram 10/10



Coveram 5/10



Miorel 4mg



Coltramyl 4mg



Amarel 2mg



Amarel 3mg



Oroken 40mg



Oroken 100mg



Oroken 200mg



Orelox 40mg



Tenordate



Tegretol lp 400mg



Cardiensel 2,5mg



Cardiensel 5mg



Cardiensel 10mg



Cardix 6,25mg



Co-losar 50mg medis



Co-losar 100mg medis



Losar 50mg medis



Losar 100mg medis



Capril 50mg cp



Capril 25mg cp



Nootropyl AB



Fumafer pouder



Omix lp 0,4



Utrogstan 200mg



Utrogestan 100mg



Progestoron inj



Advil sp



Adalat 20mg



Adalat 10mg



Loxen inj



Lasilix 500mg



Dilaclan 250mg sp



Maxidrol pmd



Ciloxan pmd



Ventolin Sp



Physiomer



Rulid 150mg



Ferroatoran sp



Pectogen sp



Pivalon 1%



Amlor 10mg



Amlor 5mg



Genpres 5mg



Genpres 2,5mg



Triatec 10mg



Triatec 5 mg



Intetrex cp



Risinia 4mg



Titanirein sipo



Titanorein pmd



Anti-Himoroid pmd



Anti-Himoroid sipo



Aldomet 250mg



Metformina 850mg basi



Duotrav collyre



Avomas 5mg cp



Largatil 25mg



Celebrex 100mg



Celebrex 200mg



Profenid pmd



Larmabak Collyre



Atropina 1% Collyre



Isoptin 240mg Lp



Normacol Ad



Normacol Enf



Clomogen



Capen 25mg



Frakidex pmd



Progestogel



Plavix 75 mg



Coveram 5/5



Insuline Novomix stylo



Insuline Novorapide stylo













