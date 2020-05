Mauritanie: polÃ©mique entre le ministre de la justice et les juges

Senalioune - Le Club des juges mauritaniens a accusé le ministre de la Justice Haïmouda Ould Ramdane de porter atteinte à la réputation des juges et à leurs acquis. Le club a demandé au Président de la République d’intervenir pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et éviter que le pouvoir exécutif ne soit ignoré.



Dans un communiqué publié par le bureau exécutif du club, les juges s’étonnent que le ministre de la Justice ne consulte pas les juges sur les projets de loi, à un moment où des progrès ont été réalisés dans le pays. Ajoutant que Haïmouda ne respecte le pouvoir judiciaire.



Le communiqué énumère un certain nombre de mesures prises par le ministre, parmi lesquelles la non consultation sur la loi contre la violence des femmes et des filles, l’obstruction à l’octroi de prime des juges et l’ingérence dans les affaires portées devant le pouvoir judiciaire.



Le Club des juges a exigé que le Président de la République, en sa qualité de Président du Conseil supérieur de la magistrature, de s’acquitter de sa mission suprême de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire contre le pouvoir exécutif représenté par la personne du Ministre de la justice.



Par Moustapha Sidiya













