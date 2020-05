Une sÃ©nÃ©galaise retrouvÃ©e morte Ã  la CitÃ© Plage Ã  Nouakchott

Aqlame - Une expatriée sénégalaise a été retrouvée sans vie, le lundi 11 mai courant dans la soirée dans le quartier Cité Plage, relevant de Nouakchott Ouest.



Des voisins de la citoyenne sénégalaise avaient donné l’alerte après avoir suspecté des odeurs de mort provenir de son domicile, qui se sont révélées par la suite, après l’arrivée des policiers, celles de son corps en décomposition.



Arrivé sur les lieux, le procureur de la République a constaté le décès de l’expatriée dont la dépouille a été conduite par la protection civile vers l’hôpital national en attendant d’identifier les causes du décès.



