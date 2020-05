La Mauritanie demande Ã  la Chine dâ€™accÃ©lÃ©rer la construction du pont du Â« carrefour Madrid Â»

Sahara Médias - Les ministres mauritaniens de l’économie et de l’industrie et de l’équipement et des transports, respectivement Aziz O. Dahi et Mouhamedou Ahmedou M’Heïmid ont évoqué avec l’ambassadeur de Chine en Mauritanie Zhang Jianguo le projet de construction le carrefour et le pont de l’amitié au « carrefour Madrid ».



Au cours de cette réunion ont été évoqués les différents contours de la coopération entre les deux pays et les moyens de les consolider, en particulier la nécessité d’accélérer la cadence des projets programmés dans le cadre de la coopération avec la Chine, notamment le projet de construction du carrefour et le pont de l’amitié au « carrefour Madrid ».



La Mauritanie et la Chine ont signé en janvier 2018 un accord de coopération technique et économique pour une valeur de 1.650.000.000 de nouvelles ouguiyas dont une partie est destinée au financement du pont de l’amitié qui sera édifié sur l’espace connu sous le nom de la place Madrid.



Ce carrefour connait une intense circulation notamment aux heures de pointe et l’ancien ministre de l’économie et des finances Mokhtar O. Djay a dit que la construction d’un pont à ce carrefour était devenue une nécessité impérieuse.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité