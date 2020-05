Lâ€™AlgÃ©rie veut sâ€™affirmer sur lâ€™Ã©chiquier rÃ©gional

Le Figaro - Par une révision de sa Constitution, Alger veut faciliter ses interventions armées extérieures et ainsi accroître son poids au Sahel.



L’intervention militaire dans un pays tiers ne sera-t-elle bientôt plus une ligne rouge pour la politique extérieure algérienne? C’est ce que pourrait laisser penser l’avant-projet de révision de la Constitution divulgué le 7 mai.



Selon le texte, «le président de la République pourrait envoyer des unités de l’armée à l’étranger après vote de la majorité du Parlement par les deux tiers de ses membres».



Par Adam Arroudj