Urgent/ 9eme cas de coronavirus en Mauritanie

Le Calame - Un 9eme cas de coronavirus vient d’être découvert en Mauritanie. Le propriétaire d’un supermarché de Nouakchott, un homme d’âge mûr, s’est présenté ce matin au centre national de cardiologie.



Il souffrait de fièvre et d’essoufflement. Placé sous oxygène pour soulager sa détresse respiratoire, il a été soumis au test du Covid 19 qui s’est révélé positif. On ne sait pas encore comment il a été contaminé. Les recherches sont en cours pour déterminer comment il a capté le virus.