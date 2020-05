DÃ©cÃ¨s du 9Ã¨me cas de coronavirus

AMI - Le décès du 9ème cas de coronavirus en Mauritanie a été annoncé, mardi soir, par le ministère de la Santé, dans un communiqué parvenu à l’AMI.



Il s’agit d’un citoyen mauritanien âgé de 63 ans et gérant d’une épicerie à Tevragh-Zeina. Il souffre de la maladie depuis trois jours.



A cette occasion, le ministère renouvelle aux citoyens la nécessité de se conformer aux mesures préventives: lavage répétitif des mains au savon, port de masques et distanciation dans les lieux publics.



Le patient avait fait le déplacement entre deux cliniques privées et bénéficié du traitement, sans subir de test de dépistage de coronavirus ou renouer de contacts avec l’unité spéciale du ministère de la santé pour le suivi de la pandémie, ce qui démontre le non-respect des instructions du ministère de la santé par les formations sanitaires.



L’épicerie a été encerclée, ses employés et les membres de la famille du décès sont confinés.



Le ministre poursuit les investigations pour identifier les personnes qui avaient effectué des contacts avec le décès pour les arrêter et placer en quarantaine.













