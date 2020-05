Rabat-Dakar-Tunis : des efforts inlassables pour allÃ©ger la souffrance des mauritaniens Ã  lâ€™Ã©tranger

AMI - Les missions diplomatiques mauritaniennes à l’étranger déploient actuellement des efforts considérables pour venir en aide à nos compatriotes résidents à l’extérieur, dans ce contexte de pandémie de covid-19 que connait le monde actuellement.



Sur instructions du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ces missions sont à pied d’œuvre pour côtoyer les ressortissants mauritaniens et alléger leur souffrance dans les circonstances actuelles marquées par la fermeture des frontières et la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.



C’est ainsi que l’ambassade de Mauritanie à Rabat assure la prise en charge et l’hébergement des malades qui suivent leur traitement dans les hôpitaux marocains.



Lancée en avril dernier, l’opération a profité jusqu’ici à plus de 180 malades et leurs accompagnants.



Ces derniers ont bénéficié des appartements loués par l’ambassade, de la nourriture et d’une aide financière pour ceux parmi-eux jugés indigents. Une cellule spécifique a été formée et mise en œuvre pour assurer le suivi de leur traitement et leur apporter toute l’assistance, en cas de besoin.



Pour s’enquérir du déroulement de l’opération, le chargé d’affaires de l’ambassade de Mauritanie à Rabat, M. Mohamed Maouloud Ould Mohamed Salem, a visité, en compagnie des membres de la cellule, la résidence offerte par l’ambassade pour la prise en charge des malades.



Sur place, il a constaté que les conditions sont satisfaisantes et transmis aux résidents les salutations du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et réitéré son attachement à l’amélioration de leur séjour.



Il a ajouté que son ambassade a aussitôt, après l’apparition de la pandémie coronavirus, créé une cellule de veille et ouvert une ligne téléphonie verte pour recevoir les appels et assurer l’assistance et l’accompagnement rapide de nos compatriotes.



Au sujet de la pandémie coronavirus, M. Mohamed Maouloud Ould Mohamed a précisé qu’aucun mauritanien n’a été atteint de cette maladie et salué le niveau de coopération des autorités marocaines.



En République de Tunisie, l’ambassadeur Demane Ould Hamer a précisé que sa chancellerie a recensé et enregistré 109 familles mauritaniennes, soit 300 personnes.



Il a ajouté que l’ambassade a pris en charge le loyer de 99 familles et a mobilisé un immeuble de huit étages pour héberger des dizaines de familles dont les conditions sont difficiles.



« Nous avons approvisionné ces familles en produits alimentaires en quantité suffisante pour un mois, en plus de l’achat des médicaments pour les patients et la mobilisation d’un véhicules autorisé à circuler pendant le couvre-feu pour les amener aux formations sanitaires, en cas de besoin », a-t-il conclu.



Au Sénégal, une commission a été créée au sein de l'ambassade, sous l'autorité de L'ambassadeur. Elle est assistée de deux sous commissions (l’une chargée de Dakar et l'autre la région du fleuve).



La sous-commission de la région du fleuve travaille aux fins de convaincre nos compatriotes de partir à Saint louis pour meilleure prise en charge, tout en organisant un pré- recensement en collaboration avec le commissariat de Rosso. Ils sont entre 80 et100, en attente de traverser depuis plus d'un mois.



Pour les mauritaniens à Dakar, la priorité a été donnée aux malades et leurs accompagnants. Ils sont entre 90 et 102. Les étudiants n'en font pas partie.



Une fiche d'information détaillée des personnes recensées à Dakar et à Rosso pour une meilleure organisation. Compte-tenu de la cherté des maisons une subvention financière de 80.000 FCFA a été décidée par la commission de supervision à chaque malade. Trente-quatre bénéficieront de ce montant le jeudi et les autres le vendredi après la confirmation des informations de la sous-commission de Dakar.



L’ambassadeur de Mauritanie au Sénégal a précisé que dénombrement des ressortissants au Sénégal a fait état de 300 personnes qui nécessitent une assistance pour l’hébergement et la prise en charge dont 133 à Dakar et 132 à Rosso Sénégal.



Il a salué le niveau de coopération de la colonie mauritanienne au Sénégal, surtout son président, M. Hmada Ould Bouh, pendant le dénombrement.



S’agissant des mauritaniens bloqués sur la frontière, l’ambassadeur a précisé qu’ils ont exprimé à la commission de supervision le désir de rester à Rosso, notant qu’aucun mauritanien au Sénégal a été atteint par la maladie de coronavirus.



L’ambassadeur a enfin salué le niveau de coopération des autorités sénégalaises avec son ambassade, ce qui reflète la solidité et la profondeur des relations entre les deux pays, sous la direction éclairée de leurs excellences MM. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Macky Sall.



Des mauritaniens bloqués à l’extérieur ont exprimé leur gratitude au Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour le soutien matériel et moral dont ils ont bénéficié à point nommé.













