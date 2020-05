Finis les délestages, annonce la Somelec

AMI - Á partir d’aujourd’hui [12 Mai], on ne connaîtra plus de délestage du courant électrique. C’est ce qui ressort d'un document de la société SOMELEC, dont copie est parvenue à l'AMI.



Cette performance est le résultat de la mise en œuvre d’un vaste programme d’acquisitions, de redéploiement d’équipements, mais aussi de révision et de réparation de groupes électrogènes, à Nouakchott et dans d’autres localités de l’intérieur du pays.



Elle intervient dans un contexte où la société enregistre une augmentation significative de la consommation de l’énergie, consécutive à la conjonction de plusieurs facteurs.



Parmi ceux-ci, l’interdiction des déplacements de personnes entre les wilayas, réduisant les familles au confinement à la maison et la gratuité de la consommation de l’énergie consentie pendant deux mois, suite à la décision des pouvoirs publics de les prendre en charge. A quoi s’ajoute la hausse de la consommation du courant électrique durant le mois béni du Ramadan.



Le programme de redéploiement et de réparation de la Somelec, a concerné la révision générale de sept groupes de 11 MW chacun de la centrale duale de Nouakchott.



A Nouadhibou, deux groupes de 11MW ont fait l’objet de réparation et de révision générale alors que deux groupes de 5,5 MW chacun ont été installés et mis en exploitation.



A Néma, deux groupes ont été installés et un troisième a été l’objet d’une révision générale.



A Akjoujt, Fassala, Bassiknou, Oualata, Timbédra, Guérou, Boulenouar, R’Kiz, Kiffa, Tiguent, El Ghaira, des groupes de différentes puissances ont été installés, tandis qu’à Tintane, une révision générale a été opérée sur un groupe et qu’un autre a été installé.



Des sites ne faisant pas partie du parc de la Somelec ont également bénéficié de livraison ou d’installation de groupes électrogènes. Il en est ainsi des sites de Male, Ain Farba, Belgherbane, Nebaghiya, et Medbougou.













