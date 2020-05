40 salariÃ©s de lâ€™entreprise

Adrar Info - Les délégués des travailleurs de l’entreprise « Mauritania Logistics » ont indiqué que l’entreprise avait informé les inspecteurs régionaux du travail de sa décision de renvoyer 40 de ses travailleurs au chômage technique.



Les délégués des travailleurs ont déclaré dans un communiqué que la décision de l’entreprise était «nulle et non avenue en raison de sa violation des textes législatifs et réglementaires applicables, en particulier les articles 36 et 37 du Code du travail».



Les délégués des travailleurs ont estimé que « la justification fournie par la direction de l’entreprise pour justifier la décision n’est pas convaincante, car nous ne sommes pas conscients de l’existence de graves difficultés économiques et de restrictions techniques qui rendent le travail de l’institution économiquement impossible ou extrêmement difficile ».



Les délégués des travailleurs ont souligné que « tous les départements et entreprises publics et privés du pays ont montré un engagement total envers les directives du Comité ministériel de lutte contre Corona, et nous n’avons pas entendu parler d’une direction ou d’une entreprise qui aurait licencié ses travailleurs dans cette circonstance ».



Les travailleurs ont souligné que « cette décision et ses conséquences négatives seront une catastrophe pour la situation des travailleurs et de leurs familles dans ces circonstances exceptionnelles ».



Les délégués des travailleurs ont appelé la direction de l’entreprise à revenir sur sa décision concernant le renvoi de 40 travailleurs au chômage technique.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/25261



Traduit par adrar.info













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité