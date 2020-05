Africa Intelligence: Bin Salman a cherchÃ© Ã  persuader Ghazwani de renouer la relation avec IsraÃ«l

Adrar-Info - Le site Internet Africa Intelligence a rapporté, citant ses sources, que le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, avait tenté de persuader le président mauritanien, Mohamed Ould Al-Ghazwani, de renouer les relations avec Israël.



Le site Internet cite ses sources selon lesquelles le président Mohamed Ould Ghazwani a été surpris par une offre de Mohamed bin Salman de communiquer avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



Ould El-Ghazwany a répondu à l’offre saoudienne en disant: « Cela nécessite une politique arabe unifiée envers Israël », selon ce que le site Web a cité. Le site ajoute que cette invitation a été faite en marge de la visite qu’Ould Ghazwani a effectuée à Riyad et à Abu Dhabi en février dernier.



Le site a déclaré que l’Arabie saoudite s’efforce de pousser ses États débiteurs vers un rapprochement avec Israël « dans le cadre de ses efforts pour maintenir l’affection du président Trump ».



Le site a également décrit la visite du président Ould Al-Ghazwani à Riyad comme « ça ne s’est pas bien passé » et s’est terminée sans aucun soutien saoudien à la Mauritanie. Bien au contraire cette viste a été entachée par l’hommage d’Ibn Salman devant la presse, rendu à l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/25277



Traduit par Adrar.info

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité