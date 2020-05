La commission de la justice discute dâ€™un projet de loi qui rÃ¨glemente la profession dâ€™avocat

AMI - La commission de la justice, de l’intérieur et de la défense à l’Assemblée nationale a tenu une réunion, mercredi, consacrée à la discussion d’un projet de loi qui règlemente la fonction d’avocat.



Lors de la réunion, le ministre de la Justice, Dr. Haimoud Ould Ramdhan a fait un exposé sur les aspects essentiels du projet de loi, précisant qu’il vise à mettre en place des critères plus précis et plus clairs pour l’accès à la fonction d’avocat et à organiser la profession de manière à ce qu’elle contribue à l’émergence d’un système judiciaire crédible susceptible de gagner la confiance des investisseurs et des citoyens, en général.













