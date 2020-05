Le ministÃ¨re de la Culture annonce la prise en charge de 85% des coÃ»ts dâ€™impression des journaux privÃ©s

AMI - Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement a décidé la prise en charge par le ministère de 85% des coûts d’impression auprès de l’Imprimerie Nationale pour tous les journaux qui répondent aux critères professionnelles et techniques et qui observent la déontologie de la profession de presse.



Dans un communiqué de presse qu’il a rendu public, hier, le ministère explique qu’il s’agit de traduire concrètement l’engagement du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, d’œuvrer à la professionnalisation et au développement du paysage médiatique et à l’appui à l’exercice libre de la profession de presse.



Voici le texte intégral de ce communiqué de presse :



« En application des grandes orientations nationales énoncées dans le programme « Taahoudati » de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et qui ont été exprimées à maintes occasions, notamment, le 3 mars, au cours de la journée internationale de la presse au cours de laquelle le Président de la République avait adressé ses félicitations au monde de la presse et s’était engagé à œuvrer à la professionnalisation et au développement du paysage médiatique et à appuyer l’exercice libre de la profession de presse ;



En application des orientations du Premier ministre, M. Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya ;



Conscients de la nécessité de permettre à la presse privée nationale de jouer le rôle que lui assigne la Constitution en matière de consolidation de la liberté, de la diversité, de la pluralité, de la démocratie et de l’enracinement de la liberté d’expression ;



Considérant les besoins du pays en diversification d’outputs médiatiques, en continuité de parution des journaux pour renforcer la culture de la lecture et élargir la base d’accès aux services professionnels de le presse ;



Suite aux concertations avec les institutions de presse concernées ;



En réponse aux sollicitations des institutions de presse relatives à l’allègement des coûts de la presse écrite ;



Considérant les conditions particulières que vit le monde consécutivement à la pandémie du covid-19 ;



Et en exécution de la vision du ministère pour la presse en général et pour la presse écrite en particulier, qui demeure, en dépit des progrès technologiques, un facteur de développement indispensable ;



Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement décide la prise en charge par le ministère de 85% des coûts d’impression auprès de l’Imprimerie Nationale pour tous les journaux qui répondent aux critères professionnelles et techniques et qui observent la déontologie de la profession de presse, afin que les publications nationales soient de retour dans les kiosques et points de vente.



Cette décision permettra le tirage de journaux à des prix symboliques.



Le ministère poursuivra ses efforts avec l’ensemble des acteurs du paysage médiatique en vue d’un réel changement au service du développement ; en harmonie avec les impératifs de la situation actuelle et les ambitions de notre pays ».













