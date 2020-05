Confirmation de six nouveaux cas de covid-19

AMI - Le ministère de la Santé a confirmé, ce mercredi l’apparition de cinq nouveaux cas de covid-19 révélés suite au dépistage de 32 personnes qui avaient été en contact avec le 9e cas.



Le sixième cas est relatif à un patient testé positif après analyses à l’Hôpital national. Avec les six nouveaux cas confirmés positifs au coronavirus, le nombre total des personnes atteintes s’élève désormais à 15 cas avérés.



Dans ces conditions, le ministère de la Santé poursuit la recherche de personnes ayant pu être entrés en contact avec le 9e cas, et procède à déterminer les conditions entourant la contamination enregistrée à l’Hôpital national afin de prendre toutes les mesures qui s’imposent.