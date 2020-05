Lutte contre le Covid-19 : Les Studios HOLPAC sortent le clip

Studios Holpac - Le Mardi, 12 mai 2020 à 22h GMT est sortie le Vidéo Clip de sensibilisation sur la pandémie du COVID-19 en Mauritanie et dans le monde.



Le Titre de la chanson est « Appose ta main ! » qui signifie que tout le monde doit apporter sa contribution pour la lutte contre cette pandémie dans notre pays. Dans le cadre de l’initiative « Je m’Engage ».



L’objectif principal de cette campagne « Restez chez-vous et Sauvez des vies » à l’échelle nationale et internationale est de permettre à la population de comprendre et de respecter les gestes barrières qui sont :



1. RESTEZ Chez-vous autant que Possible.



2. GARDEZ une distance de Sécurité.



3. LAVEZ-VOUS souvent les Mains.



4. COUVREZ-VOUS la bouche quand vous Toussez.



5. VOUS ETES MALADE ? Appelez le numéro VERT 1155.



Le Collective Vision 2020, cherche à appuyer les efforts du gouvernement de la Mauritanie dans la riposte positive et la bonne gestion de la pandémie en Mauritanie. Le collectif saisi cette occasion pour féliciter le Ministère de la Sante, l’ensemble de nos services de santé et l’ensemble de nos services militaires pour les efforts continus dans la gestion de la crise pour le bien être de la population.



Collective Vision 2020 remercie le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement par le biais de son Ministre, Dr Khaber Sidi Mohamed et l’ensemble du personnel.



Le Collectif va continuer à travailler dans l’objectif d’apporter sa modeste contribution à la vulgarisation des messages de sensibilisation en santé reproductive, de la promotion de la paix, de l’unité nationale et la bonne cohésion sociale.



Le lien YouTube : https://youtu.be/2UkrW6mECSg



Direction Communication et Relation des Presses



Les Studios HOLPAC



Tel portable : 00 222 32 68 44 01



WhatsApp : 00 222 41 02 88 19



Tel bureau : 00 222 45 25 34 74



Email : h.mariem@studioholpac.com



Web site: https://studioholpac.com//



BP : 1787 Cite Plage – Nouakchott- Mauritanie













