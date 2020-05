Le prÃ©sident Ghazouani aprÃ¨s la dÃ©couverte de nouveaux cas du coronavirus : Â« la situation est sous contrÃ´le Â»

Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a écrit mercredi sur sa page Tweeter que « la situation est sous contrôle », quelques heures après la découverte de 7 nouveaux cas du coronavirus dans le pays.



Le président Ghazouani a adressé ses condoléances à la famille du malade du coronavirus décédé mardi soir. Il a demandé à tous les mauritaniens de coopérer avec les autorités et de respecter les mesures de prévention décidées par les pouvoirs publics.



Le président Ghazouani avait entamé son Tweet par présenter ses vœux aux mauritaniens à l’occasion du début de la dernière décade du mois béni du ramadan.