Mauritanie : Un nouveau plan de riposte contre le COVID-19 en cours

Tawary - L’on apprend de source bien informée, que le comité interministériel chargé de la gestion du coronavirus présentera, aujourd’hui, jeudi 14 mai 2020, au conseil des ministres, un nouveau plan de riposte suite à l’apparition les 12 et 13 mai courant, de 7 nouveaux cas du covid-19 en moins de 24 heures.



Parmi ces 7 cas, il y a 5 cas contacts et un cas isolé. Et notre source de préciser que les membres du comité interministériel se seraient concertés dès la confirmation du neuvième cas,ce mardi, à Nouakchott et qui est un citoyen qui a fréquenté deux cliniques privées avant de se rendre au Centre national de cardiologie, où, son infection a été confirmé.



Ledit comité aurait intensifié ses discussions après la confirmation de six nouveaux cas en un jour pour une dynamique de riposte contre cette pandémie, indique la source.



Face à une nouvelle situation sanitaire, le ministère de la santé a mobilisé ces équipes pour identifier et récupérer les personnes qui étaient en contacts avec le cas 9 et le cas 15 pour les mettre en quarantaine en attendant de les dépister du covid-19.



A en croire que le ministère de la santé continue à exhorter les citoyens et les ressortissants des pays étrangers en Mauritanie a respecter les mesures barrières telles que le lavage des mains avec du savon, la désinfection des mains avec le gel hydroalcoolique, le port du masque, le confinement et la distanciation physique dans les lieux publics.



Nous rappelons que le premier cas du covid-19 en Mauritanie, a été enregistré à Nouakchott, le vendredi 13 mars dernier.













