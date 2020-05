Des Mauritaniens indexent le refus du ministre de la santÃ© de les tester ou de les confiner

Alakhbar - Des personnes entrées à plusieurs reprises en contact avec des cas confirmés positifs à la pandémie du Covid-19 en Mauritanie, se disent surpris par le refus des services habilités au niveau du ministère de la santé, de les confiner ou de les soumettre au test au coronavirus.



Des étudiants de la faculté de médecine, qui affirment avoir contacté un ami déclaré positif au Covid, soulignent avoir informé en vain le comité responsable de la lutte et du suivi de la pandémie pour empêcher la propagation du virus dans le pays d’une part et la faculté d’autre part, pour les confiner et les tester, précisant que la réponse était que les tests sont réservés aux seuls cas suspects.



Lemine Lehbib, étudiant en 4èime année de médecine, indique qu’ils sont au nombre de 10 à être entrés en contact avec le cas confirmé positif au coronavirus, affirmant qu’ils ne savent pas quoi faire, dés lors où rester à la maison expose les leurs au danger et que sortir, pourrait aussi poser le risque de contacts des autres avec le virus.



L’interaction des autorités de la santé avec notre cas est en deçà des attentes, a-t-il déploré, appelant le ministère de la santé à assumer ses responsabilités, à offrir des lieux de confinement loin de leurs familles ainsi qu’à prendre des mesures visant à protéger tout le monde contre la propagation de la pandémie.



Des employés de la BNM se sont dits également surpris par le refus des services du ministère de la santé de les confiner et de les tester au covid, après la confirmation de la contamination de l’une des employées de l’agence située près de Points Chauds dans le centre ville.



Les voisins du domicile du cas contaminé à Teyarett se sont par ailleurs plaints de leur enfermement dans leur maison par des agents de la sûreté, sans autorisation de se procurer leurs besoins élémentaires ou de les tester jusqu’à l’instant.



La Mauritanie a enregistré mercredi 13 mai dernier 7 cas positifs au Coronavirus dont 5 reviennent aux membres de la famille du 7èime relatif au propriétaire du supermarché Bana Blanc et deux autres cas résidants tour à tour à Teyarett et Arafat.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité