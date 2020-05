Equipements mÃ©dicaux, don de lâ€™UNICEF Ã  la Mauritanie

Sahara Média - Le fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) a fait don de matériel médical à la Mauritanie pour l’appuyer dans ses efforts de lutte contre le coronavirus.



Ce don est composé de 11.000 tenues de protection, 1T300 de chlore, 100 pulvérisateurs, 60 appareils pour la prise de la température, une quantité de lunettes de protection, selon l’agence mauritanienne d’information (AMI).



Pour le conseiller du premier ministre chargé des affaires sociales Ba Hampathé a dit que cet appui est important dans le cadre de la campagne engagée par les pouvoirs publics mauritaniens pour lutter contre le coronavirus.



Il a ajouté que la Mauritanie a saisi tôt les dangers de cette pandémie et a anticipé des mesures de prévention pour en éviter la propagation.









