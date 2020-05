Mauritanie: 4 nouveaux cas de coronavirus confirmÃ©s

Senalioune - Le ministre de la Santé Nazirou Hamid a déclaré que la Mauritanie a enregistré quatre nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre total à 20.



Deux de ces cas ont été signalés par les contacts du 16e patient dans la moughataa de Teyaret à Nouakchott. Un cas d’une femme de 80 ans a été confirmé au centre de cardiologie tandis que le quatrième cas était en quarantaine dans la wilaya d’Amourj dans le Hodh El Charghi.



Par Moustapha Sidiya