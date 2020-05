La situation actuelle requiert un respect rigoureux des mesures prÃ©ventives contre le covid-19 (Ministre)

AMI - Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication, porte-parole officiel du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, lors de la séance traditionnelle du commentaire des travaux du Conseil des ministres, a souligné que la situation actuelle appelle à un respect plus rigoureux des dispositions préventives de lutte contre la pandémie du covid-19, tout comme elle requiert davantage de mobilisation, de sensibilisation, de propreté, de stérilisation des objets usuels ainsi qu’au maintien de la fermeture des frontières et de l’interdiction des déplacements interurbains.



Le porte-parole du gouvernement a, par la suite, évoqué les travaux de la dernière session du Conseil des ministres qui a été l’occasion d’examiner et d’adopter plusieurs projets de décrets dont ceux portant respectivement sur les recettes financières, impôts et taxes sur les contraventions d’une part, et sur l’exercice de l’activité de chantiers navals en Mauritanie, particulièrement en matière de construction et de carénage des embarcations maritimes.



Le ministre a indiqué que les travaux du Conseil ont principalement porté sur l’évolution de la situation sanitaire actuelle, suite à l’apparition de sept cas nouveaux de covid-19 enregistrés en 24 heures.



Dr Sidi Ould Salem a tenu à faire observer que la situation est sous contrôle, précisant que cinq des nouveaux cas sont liés à une même source de contamination et sont tous en bonne santé, ajoutant que les deux autres cas sont suivis de près par la commission sanitaire qui s’emploie à remonter les contacts qu’ils ont eus avec d’autres personnes.



Le porte-parole du gouvernement a fait remarquer que la situation implique une riposte collective à ce fléau mondial dont la menace est aujourd’hui encore plus dangereuse parce qu’il donne désormais les signes de contaminations internes, ajoutant qu’une telle situation appelle à plus de détermination et de persévérance dans la conduite des actions du gouvernement contre la pandémie.



Le ministre a rappelé que les pouvoirs publics ont initié une campagne de sensibilisation tous les citoyens aux dangers du covid-19, à la nécessité d’observer scrupuleusement les mesures préventives ; ce qui a permis d’enregistrer d’excellents résultats et de limiter considérablement la propagation du virus.



Il a indiqué que dans le cadre des allègements apportés aux dispositions préventives, décision a été prise de rouvrir les marchés, soulignant qu’il importe, cependant, que commerçants et acheteurs respectent les actes barrières et les distanciations nécessaires tels qu’édictés par l’OMS, notamment le port du masque qui sera rendu obligatoire, particulièrement dans les lieux publics.



Ceux qui ont en charge les affaires des mosquées devront, eux aussi, jouer le rôle qui leur est imparti en demandant aux fidèles de porter les masques, de respecter la distanciation sociale et d’observer tous les comportements qui permettent d’empêcher la propagation du virus.



De même, a-t-il dit, les travailleurs du secteur des transports - troisième vecteur de transmission du coronavirus - doivent veiller à leur propre protection et à celle de leurs passagers.



Les écoles qui constituent le quatrième vecteur de transmission sont fermées en attendant une évaluation de la situation dans les tous prochains jours.



En réponse à la presse, le porte-parole officiel du gouvernement a affirmé que la situation du pays est l’une des meilleures comparativement aux pays affectés par la pandémie.



Il a insisté sur la pertinence et l’efficacité des mesures publiques en matière de prévention et insisté sur la nécessité de la fermeture des frontières, de l’interdiction de la circulation interurbaine des personnes, en particulier de et vers Nouakchott où les cas de contamination ont été enregistrés.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité