Appel aux Imams Ã  se conformer aux prescriptions de la priÃ¨re du vendredi Ã  lâ€™heure du Covid-19

AMI - Le ministère des affaires islamiques et de l’enseignement originel a appelé jeudi dans un communiqué les Imams des mosquées au niveau national à se conformer aux prescriptions édictées pour tout rassemblement humain au cours de la période actuelle de propagation du coronavirus en particulier s’agissant de la prière du vendredi.



Voici le texte de ce communiqué :



« Le ministère des affaires islamiques et de l’enseignement originel invite tous les Imams des mosquées et les fidèles sur l’ensemble du territoire national à se conformer aux prescriptions sanitaires requises dans tout rassemblement humain au cours de la période actuelle en particulier s’agissant de la prière du vendredi en respectant les prescriptions suivantes :



- S’en tenir, au niveau de chaque mosquée, à la présence du minimum de fidèles nécessaire pour la tenue de la prière du vendredi (douze hommes seulement) ;



- Réduire la "Khotba" au minimum autant que faire se peut ;



- Respecter les distances entre les fidèles ;



- Enlever les tapis et faire en sorte que chaque fidèle apporte le sien propre ("sejada") ;



- Mettre les masques ou ce qui en tient lieu.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité