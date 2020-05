Mauritanie : le ministre de la santÃ© en confinement

Tawary - Le ministre mauritanien de la santé, Dr Nedhirou Ould Hamed s’est auto confiné dès aujourd’hui, (jeudi 14 mai) après la confirmation de la contamination de l’un des directeurs en service au ministère par le coronavirus.



Le directeur dépisté positif serait le mari de l’une des femmes atteintes du covid-19 et qui était en contact avec le cas de Teyarett. A en croire que c’est le premier cas enregistré dans les services administratifs du pays.



Face à l'apparition de nouveaux cas de cette pandémie, le ministre qui était en direct par téléphone depuis son lieu de confinement avec la télévision nationale de Mauritanie, a insisté sur les mesures de prévention surtout dans les lieux publics.



Il a appelé les citoyens à limiter les sorties inutiles, les rassemblements et les contacts avec les personnes.



Selon le ministre de la santé, Dr Nedhirou, le gouvernement est entrain d'étudier un ensemble de voies et moyens pour parer à la progression des cas.













