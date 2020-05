Le rÃ©sultat de lâ€™examen du ministre de la santÃ© est nÃ©gatif (SOURCE)

Tawary - L’on apprend d’une source fiable que le résultat du dépistage réalisé, ce jeudi 14 mai, en fin d’après-midi, pour le ministre de la santé, Dr Nedhirou Mohamed Hamed, est négatif.



Le même résultat est valable pour les autres membres de l’administration qui étaient avec lui lors de la rencontre avec l’un des cas testé positif, précise la source.



Nous rappelons que le ministre et ses proches collaborateurs avaient annoncé leur confinement sanitaire volontaire durant la durée initialement fixée et de passer les analyses du convid-19 pour s’assurer de leur état de santé.



Il importe de souligner que la Mauritanie a enregistré tout dernièrement 10 nouveaux cas du coronavirus dont 1 à Amourj à l’Est du pays et 9 à Nouakchott.



Depuis son lieu de confinement, il était en direct par téléphone avec la télévision El Mouritaniya, et il a profité de l'occasion pour appeler les citoyens à plus de responsabilité afin d'éviter la propagation du virus.



Il a insisté sur l'application des mesures imposées dans le plan de riposte qui sont le lavage des mains avec le savon, le port du masque dans les lieux publics, la distanciation physique et de limiter ou même d'éviter les sorties inutiles.



Le ministre a rappelé à la fin de sa communication que la meilleure méthode est la prévention de cette maladie.













