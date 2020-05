Le ministre mauritanien de la santÃ© :

Saharamédias - Dans une déclaration faite par téléphone, depuis son lieu de confinement, le ministre a dit que le gouvernement ne remettra pas en cause l’allègement des mesures de prévention mais qu’il les encadrera.



Dans cette déclaration faite à la télévision nationale, Dr Nadhirou O. Hamed a dit que les marchés ne seront pas fermés mais que les autorités n’autoriseront pas leur accès aux personnes qui ne portent pas des masques avec obligation de laver les mains, le matériel nécessaire pour cela sera disponible sur place.



L’horaire du couvre-feu ne sera pas modifié a dit le ministre mais les autorités seront fermes quant au respect rigoureux de son application.



Le ministre qui estime que la pandémie évoluera dans les prochains jours a demandé aux populations de multiplier les mesures de prévention comme par exemple le lavage des mains, le port de masques et le respect de la distanciation.



Le ministre de la santé a enfin déclaré que la décision de multiplier les tests dans les prochains jours a été prise de même que la recherche de cas éventuels de la maladie.













